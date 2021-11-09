Литва вводит режим ЧП в приграничных с Беларусью районах

Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Беларусью районах режима чрезвычайного положения.

Инициатором ЧП выступило МВД Литвы в связи с событиями на белорусско-польской границе.

"С учетом этой действительно серьезной ситуации предложением МВД является введение чрезвычайного положения. Это предложение должно рассмотреть правительство и принять решение", – заявил в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.

Режим ЧП вводится о всех приграничных с Беларусью районах сроком на 1 месяц. Решение правительства еще должно быть одобрено парламентом, однако, судя по всему, с этим не возникнет проблем.