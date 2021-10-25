Последнее обновление: 25.10.2021 15:08

Экс-адвокат: Утрачена связь с Виктором Бабарико

Экс-адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский утверждает, что утрачена какая-либо связь с Виктором Бабарико.

"К сожалению, последних новостей от Виктора Бабарико нет. Неделю адвокаты не могут попасть к нему, потому что их деятельность приостановлена. Но неделю назад начала формироваться проблема, которая связана с коммуникацией с родными. Было запланировано несколько звонков. Обычно заключенным позволяют их. Но эти звонки не состоялись. Не знаю, почему. Но знаю, что те, кому он должен был позвонить, ждали», - сообщил сегодня на онлайн-пресс-конференции Дмитрий Лаевский.

«Плюс есть проблемы с письмами, потому что он их получает, но ему их передают несколько раз в месяц. Не думаю, что это правильно, но он их получает», - добавил он.

«Что связано с работой. Проблема была с высокой температурой в пекарне, где он работал. После нашего обращения, приехала комиссия, по данным колонии, условия работы соответствуют стандартам. Но мы не можем узнать подробностей без адвокатов. Условия в нерабочее время обычные, как у всех остальных людей», - также сообщил Лаевский.

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