Власти Беларуси выпустили из СИЗО КГБ близких Бабарико людей

Белорусские власти выпустили из СИЗО КГБ подругу семьи Виктора Бабарико Светлану Купрееву, его помощника Дмитрия Карако и друга Дмитрия Жердецкого.

Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, им изменили меру пресечения и они находятся дома со своими близкими.

Светлану Купреева задержали 15 июня 2020 года, а Дмитрия — 18 июня вместе с Виктором Бабарико. Им предъявлено обвинение в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Правозащитники признали их политзаключенным.

В СИЗО КГБ продолжает находиться сын Виктора — Эдуард Бабарико.