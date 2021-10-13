Адвокат Тихановского и Бабарико отстранена от выполнения профессиональных обязанностей

Минюст РБ приказом от 12 октября 2021 года освободил от выполнения профессиональных обязанностей адвоката Наталью Мацкевич.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в отношении Мацкевич открыто дисциплинарное дело, которое будет рассматривать Минская городская коллегия адвокатов. В настоящий момент адвокат не может оказывать юридическую помощь своим клиентам.

Наталья Мацкевич считается одним из самых признанных и успешных белорусских юристов-правозащитников. В настоящее время Наталья Мацкевич защищает политзаключенного Сергея Тихановского, суд над которым с 24 июня проходит в Гомеле.

Мацкевич является защитником Виктора Бабарико с самого начала политического кризиса в Беларуси. Также она защищала руководителя Независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича, фигурантов дела "Белого Легиона".

Она является адвокатом лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич по делу Координационного совета, председателя Белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака, председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и защищает анархиста Николая Дедка. Адвокат представляла интересы матери пропавшего политика Юрия Захаренко Ульяны Захаренко.

В 2018 году Наталья Мацкевич убедила Московский районный суд Минска отказать Московскому РОВД Минска в выдворении пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной.