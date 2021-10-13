Защита Бабарико подала надзорную жалобу в Верховный суд

Защита Виктора Бабарико, одного из главных конкурентов Лукашенко на прошедших в 2020 году президентских выборах, подала в Верховный суд надзорную жалобу на приговор объемом более 100 страниц.

«Сегодня, 13 октября, в Верховный суд поступила надзорная жалоба защиты на приговор Виктору Бабарико. Подготовка жалобы была завершена 11 октября, а сегодня мы получили подтверждение о вручении её суду. Поскольку Виктор Бабарико лишён права на апелляционный пересмотр дела, то подача надзорной жалобы - единственный процессуальный способ оспорить неправосудное осуждение», - сообщил бывший адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

«В жалобе на 109 страницах - детальный анализ, в котором опровергнуты ключевые выводы приговора и показано, что они противоречат праву и фактам. Аргументировав незаконность и необоснованность приговора, в жалобе защитой заявлено требование о его отмене и прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава преступления», - уточнил он.

Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы.