Россиян обяжут регистрироваться в мессенджерах по паспорту

Граждане России смогут пользоваться интернет-мессенджерами только после прохождения идентификации, включающей паспортные данные.

Соответствующее постановление правительства РФ №1801 подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Документ, датированный 20 октября, вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует шесть лет.

Он требует, чтобы «организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями» при регистрации пользователя проводил бы идентификацию «путем достоверного установления сведений об абонентском номере».

Для этого мессенджер, получив заявку от пользователя, должен направить запрос мобильному оператору, который, в свою очередь, обязан в течение 20 минут ответить, есть ли данные об абоненте в его базах, сообщает finanz.ru.

Если ответ отрицательный, идентификация «считается не пройденной», и мессенджер «обязан не допускать передачу электронных сообщений» такому пользователю, говорится в постановлении.

Если идентификация прошла успешно, оператор мобильной связи обязан сделать запись в своих базах данных о том, что абонент стал пользователем мессенджера и подтвердить ее уникальным кодом идентификации, который выдается организатором «обмена мгновенными сообщениями».

Мессенджер обязан предоставить этот код оператору «в порядке, установленном в договоре об идентификации».

Если же абонент мобильной связи решил расторгнуть договор, то оператор обязан в течение суток уведомить мессенджер. Тот, в свою очередь, должен провести повторную идентификацию в течение 20 минут.

Итогом принятия постановления может стать отключение в России ряда иностранных мессенджеров, которые откажутся соблюдать правила, считает исполнительный директор Общества защиты интернета и автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев.

По его словам, заблокированы будут те мессенджеры, которые «безопасны», а те, что будут подчиняться, станут «точно опасными».