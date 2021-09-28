Россия грозит Google и YouTube запретом

Деятельность американских цифровых гигантов «надоела всем», а то, что они делали в период избирательной кампании на выборах в ГосДуму, является «полным безобразием», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Russia Today.

По словам Медведева, американские платформы «вмешались в политическую жизнь Российской Федерации», демонстрируя ролики команды Алексея Навального - «человека, который отбывает уголовное наказание».

«Да, в какой-то момент они выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент - ровно в день начала голосования», - возмутился Медведев.

Комментируя поведение Google и YouTube, он отметил, что их деятельность была направлена на то, чтобы «провести свою политическую линию в чужой для них стране».

«Это полное безобразие. Поэтому мы должны, естественно, на это реагировать», - сказал Медведев.

Он напомнил, что в России для воздействия на иностранных цифровых гигантов есть соответствующий закон. Его приняла Госдума седьмого созыва в последние дни своей работы, а Владимир Путин - подписал 1 июля, передает finanz.ru.

Документ обязывает владельцев ресурсов с суточной аудиторией больше 500 тысяч пользователей создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний». Для нарушителей закон предусматривает жесткие меры - от запрета на распространение рекламы до частичной или полной блокировки ресурса.

Так называемый «закон о приземлении» позволяет ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам, например, деятельность социальных сетей и крупных цифровых крупных компаний, заявил Медведев.

«Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьёзное решение, вообще о запрете деятельности», - добавил он.

По мнению Медведева, новая норма позволит влиять на политику иностранных интернет-компаний в РФ и заставит их подчиняться решениям российских властей. Вмешательство в выборы, по словам Медведева, он наблюдал на собственном опыте.

«У меня, например, в том же самом Twitter довольно много подписчиков, около 4,5 млн. И когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно, первым человеком, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство», - сказал он.

Что касается заявлений о нелегитимности российских выборов, то на них, по словам Медведева, нужно «плевать».

«Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей её территории. У нас есть своё законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения», - пояснил он.