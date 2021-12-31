Последнее обновление: 31.12.2021 10:17

Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает во внесудебном порядке блокировку сайтов, по мнению властей, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах.

Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе российской Госдумы, передает DW.

Под блокировку подпадут также информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с законами "О противодействии экстремистской деятельности" или "О противодействии терроризму".

Кроме того, мера распространится на сайты, торгующие поддельными документами. Речь, по словам экспертов, идет, в частности, о сертификатах о вакцинации и результатах ПЦР-тестов.

Для соответствующих шагов достаточно обращения генерального прокурора РФ или его заместителей. Осуществлять блокировку будет Роскомнадзор. Процедура уже отработана в Беларуси.

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