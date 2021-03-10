Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России

С 10 марта скорость работы сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России будет замедлена, объявил Роскомнадзор.

В сообщении ведомства отмечается, что «первичное замедление скорости работы сервиса» стало мерой, призванной принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента».

В Роскомнадзоре указали, что «интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». Общее число не удаленных, вопреки требованию ведомства, постов превышает, по данным Роскомнадзора, 3 тыс.

На первом этапе будет замедлен доступ к Twitter с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств. В Роскомнадзоре пригрозили, что если Twitter продолжит игнорировать требования об удалении противоправного контента, то меры воздействия могут быть ужесточены «вплоть до блокировки» доступа к сервису.

Как пояснил РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона «о суверенном Рунете». РБК направил запросы в «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком Холдинг», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон».

Ранее Роскомнадзор уже называл Twitter «злостным нарушителем» российского законодательства, запрещающего распространение противоправной информации. 5 марта ведомство сообщило, что им составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.

По данным Brand Analytics, сообщения в Twitter в России активно публикуют около 690 тыс. человек, по этому показателю сервис осенью 2020 года занимал седьмое место в рейтинге социальных медиа. В октябре 2020 года они отправили более 32,5 млн сообщений (пятое место в рейтинге). По данным SimilarWeb, сайт Twitter — 21-й по популярности в России.