Мигранты большой толпой намереваются прорвать границу с Евросоюзом (Обновляется)

Госпогранкомитет Беларуси и соцсети сообщают о движении большой группы беженцев с вещами вдоль трассы к границе с Польшей.

«Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», - говорится в сообщении ГПК РБ.

По неподтвержденной информации, колонну мигрантов завернули обратно в леса. С польской стороны в Кузнице дежурят пограничники, военные и полиция.

Судя по публикуемым в соцсетях видео, пограничники согнали мигрантов с дороги обратно в лес. На КПП «Брузги» прибыло подкрепление с личным составом внутренних войск РБ.