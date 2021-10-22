Миссия МАГАТЭ снова посетит Белорусскую АЭС

С 25 по 29 октября 2021 г., в рамках реализации проекта технического сотрудничества «Повышение эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации», на Белорусской АЭС пройдет повторный визит экспертов миссии Международного агентства по ядерной энергии «Pre-OSART».

Об этом говорится в сообщении на сайте БелАЭС.

Эксперты агентства из Великобритании, Франции, Российской Федерации, Армении, Украины и Бельгии проверят выполнение рекомендаций и предложений, выработанных в 2019 году в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности энергоблока №1 Белорусской АЭС перед вводом в эксплуатацию, по 11 направлениям: «Лидерство и управление безопасностью», «Эксплуатация», «Техническое обслуживание», «Техническая поддержка», «Обучение и квалификация», «Радиационная защита», «Химия», «Обмен опытом эксплуатации», «Управление авариями», «Аварийное планирование и реагирование», «Ввод в эксплуатацию».