Минэнерго назвало срок включения первого энергоблока БелАЭС в сеть

Минэнерго Беларуси планирует включить первый энергоблок БелАЭС в сеть примерно в середине августа, сообщила пресс-служба ведомства.
«На первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты», - говорится в сообщении.
После устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС специалисты приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу.
«С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа», - сказано в сообщении.
Первый энергоблок БелАЭС 12 июля был отключен от сети автоматической защитой генератора. Минэнерго не называет причины отключения.