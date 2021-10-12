КП сообщила об обвинениях журналисту Можейко

Газета "Комсомольская правда" допустила, что белорусские власти предъявили обвинение журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко по статьям УК "Разжигание социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".

"В понедельник, 11 октября, следствие все-таки предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение. Такой вывод можно сделать по тому, что журналист не вышел на свободу, а по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позднее, чем через 10 суток после задержания. Можейко был задержан 1 октября. Предположительно Геннадия обвиняют по двум статьям: ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти)", - сказано в сообщении на сайте газеты.

Как сообщалось, 5 октября "Комсомольская правда" объявила о закрытии представительства в Минске. Мининформ РБ заблокировал доступ к сайту kp.by.