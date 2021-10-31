В Беларуси продолжаются гонения журналистов

Журналистка телеканала "Белсат" Ирина Славникова и ее муж Александр Лойко были задержаны в ночь на субботу, 30 октября, в минском аэропорту, куда они прибыли из Египта.

Как сообщил днем 30 октября телеканал "Белсат", отцу Ирины, позвонившему в аэропорт, сообщили, что она и ее муж прошли таможенный и паспортный контроль и что на этом этапе их не задерживали. Коллеги Славниковой предполагают, что задержание было проведено на выходе из аэропорта, передает DW.

Позже выяснилось, что Славникова и Лойко находятся в ИВС на Окрестина, а причиной их задержания стало административное правонарушение.

Кроме того, на этой неделе стало известно о том, что редактору международного волонтерского расследовательского портала InformNapalm Денису Ивашину грозит до 15 лет лишения свободы.

Ему было предъявлено обвинение по уголовным статьям о вмешательстве в деятельность милиционера и о государственной измене. Это следует из ответа КГБ Беларуси по Гродненской области на запрос жены Ивашина Ольги. Документ опубликовало вечером в субботу, 30 октября, онлайн-издание "Медиазона Беларусь".

По статье об измене государству журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовная статья о вмешательстве в деятельность милиционера по белорусскому законодательству предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Денис Ивашин - белорусский редактор международного волонтерского сообщества InformNapalm. Кроме прочего, журналист занимался расследованиями, касающимся совместных учений Росгвардии и белорусских силовиков на территории Беларуси, а также возможного участия бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" в разгонах белорусских протестов.

12 марта 2021 года Денис Ивашин был задержан в его собственной квартире в Гродно. По данным онлайн-издания "Настоящее время", за время нахождения в гродненской тюрьме журналист перенес сердечный приступ. Сейчас Денис Ивашин находится в карцере, указывает издание.