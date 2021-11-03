Последнее обновление: 03.11.2021 10:41

Власти Беларуси объявили Белсат экстремистским формированием

Белорусские власти объявили экстремистским формированием интернет-ресурсы телеканала «Белсат», сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем не уточняется, входит ли в экстремистское формирование непосредственно сам телеканал «Белсат», вещание которого осуществляется через спутник и кабельные сети.

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