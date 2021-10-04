Последнее обновление: 04.10.2021 17:16

МВД РБ утверждает, что Можейко был задержан на территории Беларуси

МВД РБ утверждает, что журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан на территории Беларуси.

«В связи с многочисленными запросами журналистов сообщаем, что указанный гражданин был задержан 1 октября белорусскими правоохранительными органами на территории нашего государства в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь», - заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«Насколько нам известно, гражданин Можейко выехал с территории Беларуси в Российскую Федерацию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительными органами Российской Федерации было отказано ему в выезде с территории Российской Федерации и предписано убыть с территории данного государства. Можейко в установленном порядке выехал с территории России и прибыл в Республику Беларусь, где в последующем был задержан», – рассказал Бегун.

Ранее сообщалось, что Можейко был задержан в Москве и передан белорусским правоохранительным органам. Сегодня в СМИ прошла информация, что Можейко был задержан в Москве сотрудниками КГБ РБ и доставлен в Беларусь.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование