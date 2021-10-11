США потребовали от властей Беларуси закрыть генконсульство в Нью-Йорке

США потребовали от белорусских властей закрытия Генерального консульства в Нью-Йорке с 21 октября 2021 года.

«Сообщаем, что по требованию американской стороны Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 г.», - говорится на странице генконсульства в сети.

Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа Генерального консульства (включая Канаду), после закрытия Генерального консульства смогут обращаться за совершением консульских действий в Посольство Республики Беларусь в США, расположенное по адресу: 1619 New Hampshire Ave, N.W., Washington, DC, 20009.

Отмечается, что граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в генконсульстве, с 1 ноября 2021 г. будут переведены на постоянный консульский учет в Посольство РБ в Вашингтоне.

«После 15 октября доступ в офис Генерального консульства будет невозможен. Прием и обработка документов, направленных по почте, прекращается с 8 октября. Документы, поступившие после 8 октября, будут переданы в Посольство Республики Беларусь в США не ранее 1 ноября. Во избежание потери почтовых отправлений рекомендуем воздержаться от отправки документов в адрес Генерального консульства и отправлять документы в адрес Посольства Республики Беларусь в США начиная с 1 ноября 2021 г.», - также сказано в сообщении.