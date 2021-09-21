Байден упомянул о Беларуси в своем выступлении в ООН

Президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, упомянул Беларусь.

«Будущее за теми, кто раскрывает потенциал народов, а не подавляет его. Будущее будет принадлежать тем, кто позволит людям дышать свободно, а не тем, кто душит свой народ. Авторитарные правители заявляют, что в мире больше нет демократии. Но они ошибаются. Правда в том, что демократический мир - везде, он живет среди антикоррупционных активистов, правозащитников, журналистов, мирных демонстрантов в Беларуси, Мьянме, на Кубе, Венесуэле и других странах», - сказал Байден, передают Naviny.by