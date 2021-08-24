Последнее обновление: 24.08.2021 12:19

Госдеп США не стал комментировать решение МВФ о выделении SDR Беларуси

Госдепартамент США не стал комментировать решение МВФ не блокировать выделение Беларуси SDR на сумму около $923 млн.

Отвечая на вопрос, что Госдеп думает по этому поводу, пресс-секретарь Нед Прайс, сказал: «Мне нечего сказать по этому поводу» (I don’t have a response to that).

Вместе с тем, он подтвердил позицию США по отношению к режиму Лукашенко.

«Смотрите, наша позиция в отношении режима Лукашенко не изменилась. Мы очень ясно дали понять, на чем мы настаиваем по этому поводу. Мы призываем режим Лукашенко положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, СМИ, спортсменов, студентов, юристов и остальных; немедленно освободить сотни политзаключенных, которые продолжают удерживаться под стражей; вести подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом; и, что немаловажно, провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Вот где мы настаивали. Вот на чем мы продолжаем настаивать», заявил пресс-секретарь Госдепа.

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