Власти Беларуси потребовали закрыть офис USAID и Американский центр в Минске

Белорусские власти потребовали от США закрытия офисов Отдела по связям с общественностью Посольства и Агентства США по международному развитию, включая Американский центр в Минске.

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя США по Беларуси Джули Фишер, опубликованном на сайте посольства.

«20 октября 2021 года белорусские власти проинформировали Соединенные Штаты о новых мерах, направленных на воспрепятствование работе посольства США в Минске путем принудительного закрытия офисов Отдела по связям с общественностью Посольства и Агентства США по международному развитию, включая Американский центр в Минске», - говорится в заявлении.

«Белорусские власти вынуждают посольство уволить более 20 белорусских сотрудников», - подчеркивается в заявлении.

Фишер обращает внимание на то, что США «не отступят от своего обязательства содействовать развитию демократии и прав человека в Беларуси и поддерживать устремления белорусского народа по построению более перспективного будущего в свободной и независимой Беларуси».

«Эти недавние меры не заставят нас отказаться от нашей работы по информированию и взаимодействию с людьми, которая приносила пользу белорусскому народу и способствовала развитию отношений между гражданами наших стран», - говорится в заявлении.

Джули Фишер напомнила, что помощь правительства США, оказанная Агентством США по международному развитию в Беларуси (USAID) с 1990-х годов, принесла пользу белорусскому народу. Эти финансовые средства поддерживали предпринимательство и увеличение числа малых и средних частных предприятий, создавали новые высокооплачиваемые рабочие места и повышали уровень жизни в стране, где доминирует стагнирующий государственный сектор, а также позволяли оказывать ключевую помощь в борьбе с КОВИД-19, в то время как белорусские власти пренебрежительно относились к пандемии и ее влиянию на здоровье и благополучие белорусского народа.

Кроме того, правительство США направляло финансирование для оказания помощи семьям, проживающим в пострадавших от радиации районах Беларуси, и способствовало повышению качества и эффективности программ профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, тем самым способствуя улучшению здоровья и благополучия белорусских граждан в долгосрочной перспективе.

С 2006 года помощь USAID была оказана более чем 36 тысячам сирот и других лиц, находящихся в уязвимом положении. Программы Агентства США по международному развитию способствовали организации семейного проживания для белорусских сирот и социально незащищенных детей, что помогло снизить уровень институционализации детей в стране с 29,4% в 2005 году до 16,5% в 2014 году.

В течение последних 30 лет программы Отдела по связям с общественностью в Беларуси были направлены на расширение личных и профессиональных связей между белорусским и американским народами. Американский центр в Минске предоставлял белорусам доступ к информации, образованию в области точных и естественных наук, американскому искусству и культуре, а также изучению английского языка.

Программы культурного и образовательного обмена Государственного департамента дали возможность более чем 5000 белорусов повысить свою академическую и профессиональную компетентность в США. Программы Посольства оказывали поддержку женскому предпринимательству, способствовали интеграции людей с ограниченными возможностями, содействовали расширению сектора информационных технологий в Беларуси, а также укреплению гражданского общества и независимых СМИ.

«Я испытываю глубокое чувство благодарности ко всем коллегам в Посольстве США в Минске и всем партнерам в Беларуси», - заключила Фишер.