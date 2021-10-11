В Минске супругов в 7-й раз осудили за экстремизм в личной переписке

Белорусские власти в 7-й раз подряд осудили супружескую пару за экстремизм в личной переписке в Telegram.

Сергей Крупенич и Анастасия Крупенич-Кондратьева проведут почти по 100 дней каждый в ЦИП на улице Окрестина, сообщает правозащитный центр «Весна».

Сергей и Анастасия уже отбыли по 6 сроков административного ареста – 84 дня каждый. Их не выпускают из ЦИП и в конце каждого срока судят по статье 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов).

«Распространение» заключается в том, что они отправляли друг другу сообщения из объявленных экстремистскими телеграмм-каналов.

11 октября Ленинский районный суд Минска арестовал Анастасию на 14 суток и Сергея на 15 суток. Всего он проведет в ЦИП 99 дней, она - 98.