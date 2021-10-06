СК РБ: За комментарии о перестрелке на Якубовского задержаны 136 человек

Следственный комитет Беларуси сообщил, что за комментарии в связи с перестрелкой на Якубовского в Минске задержаны и находятся в статусе подозреваемых 136 человек.

«В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«Проводятся следственные действия, направленные в том числе на установления всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения. Правоохранительными органами продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц к ним причастных», - также сказано в сообщении.