Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 12 человек за уголовное преследование со стороны властей за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

Правозащитники требуют немедленно освободить политзаключенных Игоря Адаменкова, Вадима Ермоловича, Андрея Изотова, Евгения Кислейко, Вадима Ермошука, Игоря Петрана, Николая Слёза, Никиту Присталенко, Виталия Жука, Сергея Банькова, Вячеслава Савичева, Дениса Сергеева и прекратить уголовное преследование в их отношении.

Таким образом, общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 715 человек.

Правозащитники требуют от властей «немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».