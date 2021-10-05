СК Беларуси вычислил отправителя сообщения с угрозами, несмотря на подмену IP

Силовики ГУБОПиК задержали 51-летнего гражданина, который подозревается в том, что направил с угрозами в адрес сотрудников Следственного комитета РБ.

«По данным следствия, поздно вечером 30 сентября на электронную почту Следственного комитета неизвестный отправил сообщение, в котором высказал угрозы насилия, уничтожения и повреждения имущества сотрудников ведомства, а также оскорбления в их адрес», - говорится в сообщении СК РБ.

«Несмотря на использование при совершении преступления специализированного программного обеспечения по подмене IP-адреса и услуг иностранного почтового сервиса следователями в течении нескольких часов установлена личность отправителя сообщения», - отмечается в сообщении.

Действия отправителя письма квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (угроза насилием в отношении лица, выполняющего служебные обязанности) УК РБ.