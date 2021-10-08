Последнее обновление: 08.10.2021 16:36

Госпогранкомитет Беларуси опровергает стрельбу по польским пограничникам

Госпогранкомитет Беларуси опровергает заявление Пограничной стражи Польши о том, что якобы с белорусской территории были произведены холостые выстрелы в сторону польского патруля.

«Каких-либо видео или фото доказательств сопредельной стороной по данному заявлению не предоставлено», - отмечается в заявлении Госпогранкомитета РБ.

«Официально сообщаем, что белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков государственной границы», - подчеркивается в заявлении.

Польской стороне направлен запрос с требованием предоставить информацию относительно заявления, сделанного представителем Пограничной стражи Польши.

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