Погранохрана Польши вернула группу мигрантов в места пересечения границы с Беларусью

Пограничная охрана Польши вернула группу прошедших в республику из Беларуси нелегальных мигрантов на линию границы.

Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о группе мигрантов, которые были задержаны в районе Михалово, Михальская сказала, что "они были возвращены на линию границы в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации". Их вернули "в места, где они пересекли границу", добавила она.

По словам представителя погранохраны, ни один мигрант не заявил о том, что нуждается в медицинской помощи. "Все они получили еду и напитки. Никто не захотел подать прошение о международной защите. Все говорили, что хотят подать такие заявления в Германии. Это было конечное государство на их пути", - рассказала она.

Всего с августа более 10 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Беларуси. Большинство таких попыток были предотвращены пограничниками. Свыше 1,2 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.