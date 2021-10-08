Польша намерена серьезно укрепить границу с Беларусью

Польша намерена построить на границе с Белоруссией серьезное постоянное заграждение для противодействия нелегальной миграции.

Об этом заявил на брифинге во вторник лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" и глава правительственного комитета по национальной безопасности Ярослав Качиньский, передает ТАСС.

"Принято решение, в том числе финансовое, о строительстве серьезного заграждения. Не временного характера, а такое, которое действительно тяжело преодолеть", - сказал он, подчеркнув, что забор будет строиться на той части границы, которая не идет по линии реки Буг.

"Как долго это будет продолжаться - не знаю. Все зависит от предприятий, которые уже выбраны", - указал Качиньский. "Уже есть проект. Вчера [6 октября] на заседании комитета безопасности он был продемонстрирован", - добавил он.

С середины сентября строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 м вело Минобороны Польши. Более 80 км из запланированных 180-190 км уже проложено. Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км.

С начала августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,5 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.