Военные вертолеты Польши будут патрулировать границу с Беларусью

Власти Польши приняли решение привлечь к мониторингу ситуации на польско-белорусской границе военные вертолеты.

Об этом заявил в среду в Twitter министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает ТАСС.

"Обеспечение надежности границы с Беларусью является в настоящее время ключевой задачей польской армии и пограничников. Офицеров погранохраны уже поддерживают около 3 тыс. солдат. В ближайшие дни военные вертолеты будут осуществлять воздушное патрулирование вдоль польско-белорусской границы", - информировал министр.

С начала августа около 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Беларуси. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,5 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.