Последнее обновление: 01.10.2021 11:09

Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа упала более чем в 4 раза

Прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа утром упала почти в 4,3 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора.

Падения объемов прокачки могло последовать после того, как накануне не были выкуплены мощности по контрактам "на день вперед" на 1 октября по поставкам газа по Ямал-Европа.

Тем временем, цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. м.

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг €100 за МВт*ч или $1199,44 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование