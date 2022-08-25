Газпром опровергает нахождение в Канаде турбин «Северного потока»

На данный момент ни одна турбина КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде. Об этом сообщил Газпром в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что турбина, необходимая Газпрому для восстановления полноценной работы «Северного потока», готова к отправке в Россию, однако российская сторона не предоставляет необходимых разрешительных документов для обхода санкций.

«Транспортировка турбины может начаться немедленно. Немецкие власти предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию еще в начале прошлой недели. Газпром знает об этом. Впрочем, до сих пор не хватает таможенных документов на импорт в Россию. Газпром как получатель должен их предоставить", – было заявлено в компании Siemens Energy.