Задержан инженер-конструктор «Нафтана»

Сотрудники силовых ведомств задержали инженер-конструктора ОАО «Нафтан» Александра Болонкина, сообщает правозащитный центр «Весна».

«Александр был задержан около 13:00 после обыска на рабочем месте. Он является заместителем председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза Нафтана», - говорится в сообщении правозащитников.

Накануне, власти России передали КГБ Беларуси бывшего юрисконсульта «Нафтана» Александра Капшуля, который был вывезен в Минск с российско-украинского погранперехода «Троебортное».