ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии принять беженцев из Беларуси

Польша и Латвия должны обеспечить беженцев с Ближнего Востока, застрявших на границе с Беларусью, жильем и одеждой.

Соответствующее решение опубликовал в среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает ТАСС.

"ЕСПЧ сегодня решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб "Амири и других против Польши" и "Ахмеда и других против Латвии", касающихся недавних событий на границах Польши и Латвии с Белоруссией. Мера будет действовать три недели, до 15 сентября включительно", - говорится в решении суда.

Хотя Беларусь и имеет определенные международные обязательства, касающиеся пограничного режима, Латвия и Польша должны обеспечить заявителей едой, водой, одеждой, оказать медицинскую помощь и, по возможности, предоставить временное жилье, постановил суд. "В то же время следует уточнить, что эта [обеспечительная мера] не должна восприниматься как требование к Польше и Латвии просто пустить заявителей на свою территорию", - подчеркнули в международном судебном органе.

Сами заявители - 32 афганца и 41 иракский курд - в своих жалобах утверждают, что изначально планировали попасть в Польшу и Латвию соответственно, чтобы получить международную защиту, однако им в этом было отказано. При этом они не могут вернуться в Беларусь, которая, как напоминает суд, не является стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

В этой связи беженцы указывают на нарушение статей 2 и 3 ЕКПЧ о праве на жизнь и запрещении пыток, а также на статью 4 четвертого протокола к конвенции, которая запрещает коллективную высылку иностранцев. Также заявители на латвийской границе говорят о нарушении их прав в рамках статей 5, 6, 8 и 13 (право на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни и на эффективное средство правовой защиты). Они также просят юридической поддержки, улучшения материальных условий и их невозвращения в Беларусь.