Последнее обновление: 16.11.2023 18:43

Розничный товарооборот в Беларуси за январь-октябрь вырос на 7,6%

Розничный товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 62 млрд рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 22,1 рубля против 20 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота республики, в январе-октябре 2023 г. составил 58,5 млрд рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 131,9 млрд рублей, или 113,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2023 г. составил 4,1 млрд рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

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