Последнее обновление: 17.01.2023 12:28

Розничный товарооборот в Беларуси по итогам 2022 года снизился на 3,7%

В Беларуси розничный товарооборот в 2022 году составил 67,5 млрд рублей, или 96,3% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,9 рубля против 17,7 рубля в предыдущем году.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,3% розничного товарооборота республики, в 2022 году составил 63 млрд рублей, или 96,9% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2022 году составил 137,9 млрд рублей, или 82,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 4,1 млрд рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

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