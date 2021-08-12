В мире число заражений коронавирусом превысило 205,54 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 205542849 (+732809 за сутки) по данным Worldometer на 8:47 12 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4337580 (+10357) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 16659920 (+114249) человек, из них 102029 (+1226) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 184545349 (+608203) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 37060454 (+144635) случаями заражения, Индия – 32076974 (+43641), Бразилия – 20249176 (+35788), Россия – 6512859 (+21571) и Франция – 6370429 (+30920). Беларусь – на 53 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 144635, Индия – 43641, Иран – 42541, Бразилия – 35788, Франция – 30920. Беларусь (966) – на 58 (+13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 635219, Бразилия – 566013, Индия – 429702, Мексика – 245476 и Перу – 197146. Беларусь – на 84 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1579, Бразилия – 1123, Россия – 799, США – 614, Южная Африка – 573. Беларусь – на 61 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 456247 случаев заражения коронавирусом и 3562 смерти.