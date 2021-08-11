В мире число заражений коронавирусом превысило 204,81 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 204810040 (+643113 за сутки) по данным Worldometer на 10:13 11 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4327223 (+10682) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 16545671 (+53445) человек, из них 100803 (+563) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 183937146 (+578986) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 36892215 (+101254) случаями заражения, Индия – 32033333 (+36316), Бразилия – 20213388 (+35245), Россия – 6491288 (+21378) и Франция – 6339509 (+28576). Беларусь – на 54 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 101254, Иран – 39139, Индия – 36316, Бразилия – 35245, Индонезия – 32081. Беларусь (607) – на 71 (-11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 634662, Бразилия – 564890, Индия – 429183, Мексика – 244935 и Перу – 197102. Беларусь – на 84 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 2048, Бразилия – 1183, Россия – 792, США – 657, Иран – 508. Беларусь – на 62 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 455281 случай заражения коронавирусом и 3551 смерть.