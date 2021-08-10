В мире число заражений коронавирусом превысило 204,16 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 204166927 (+710150 за сутки) по данным Worldometer на 10:24 10 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4316541 (+9053) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 16492226 (+116684) человек, из них 100240 (+1837) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 183358160 (+584413) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 36780480 (+102375) случаями заражения, Индия – 31997017 (+27429), Бразилия – 20178143 (+12471), Россия – 6469910 (+22160) и Франция – 6310933 (+5775). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 102375, Иран – 40808, Индия – 27429, Великобритания – 25161, Турция – 23731. Беларусь (742) – на 60 (-11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 633799, Бразилия – 563707, Индия – 428715, Мексика – 244420 и Перу – 197029. Беларусь – на 83 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1475, Россия – 769, Иран – 588, Аргентина – 502, Индия – 376. Беларусь – на 62 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 454674 случая заражения коронавирусом и 3541 смерть.