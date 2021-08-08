Последнее обновление: 08.08.2021 10:08

В мире число заражений коронавирусом превысило 203,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 203001679 (+571095 за сутки) по данным Worldometer на 9:57 8 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4299920 (+9192) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 16334534 (+127653) человека, из них 98552 (+3134) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 182367225 (+434250) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 36518948 (+68950) случаями заражения, Индия – 31933553 (+39070), Бразилия – 20151779 (+43033), Россия – 6424884 (+22320) и Франция – 6284708 (+25755). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 68950, Бразилия – 43033, Индия – 39070, Индонезия – 31753, Великобритания – 28612. Беларусь (1213) – на 46 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 632987, Бразилия – 563082, Индия – 427892, Мексика – 243733 и Перу – 196873. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1588, Бразилия – 1275, Россия – 793, Мексика – 568, Индия – 491. Беларусь – на 56 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 452953 случая заражения коронавирусом и 3523 смерти.

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