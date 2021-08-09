В Беларуси за год с 9 августа 2020 года заблокированы более 100 сайтов

За прошедший со дня фальсифицированных президентских выборов год, с9 августа 2020 года в Беларуси был заблокирован доступ к более 100 общественно-политическим и сайтам медиа, 10 изданий были вынуждены прекратить выпуск.

«С дня выборов президента в 2020 году … белорусская медиасфера понесла огромные потери: были уничтожены или вынуждены закрыться многие медиа, десятки коллег в неволе, журналисты были осуждены по уголовным статьям, прошли сотни обысков, изъятий техники, арестов, инициированы уголовные дела против сотрудников медиа, редакции и журналисты много раз были наказаны штрафами», - сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

За год были задержаны 497 журналистов, 68 были ранены или подверглись насилию, 119 сотрудников медиа были арестованы, более 50 человек находятся под уголовным преследованием, проведено 135 обысков и осмотров у журналистов и в редакциях. На данный момент за решеткой находятся 29 представителей медиа.