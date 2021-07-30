Последнее обновление: 30.07.2021 13:23

Лукашенко требует полной зависимости журналистов и блогеров от местных идеологов

Лукашенко потребовал добиться полной зависимости журналистов, блогеров, админов чатов и каналов от местного идеолога.

«Каждый председатель исполкома должен иметь четкое представление об информационной карте своего района или города. Какие СМИ и ресурсы действуют, какую редакционную политику они проводят, какой поддержкой населения пользуются», - сказал сегодня Лукашенко.

«Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов и чатов, работать с ними лично. Все должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения», - потребовал пенсионер.

"Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом говорилось неоднократно", - подчеркнул Лукашенко.

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