В Беларуси очередной журналист приговорен к тюремного сроку

Очередной жертвой репрессий в отношении медийного сообщества Беларуси стал журналист издания «Першы рэгіён» Сергей Гордиевич из Дрогичина.

Журналист приговорен к 1,5 годам колонии сразу по двум статьям – оскорбление представителя власти и клевета. По версии следствия, он писал оскорбительные комментарии в Viber-группе «Реальный Дрогичин», которая позже была удалена.

Сергей Гордиевич – четвёртый беларусский журналист, который получил реальный срок. Ранее на 2 года колонии были осуждены журналисты «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, шесть месяцев колонии получила журналист TUT.by Катерина Борисевич.

По данным Беларусской ассоциации журналистов, сейчас за решёткой находятся 28 представителей медиа.