БАЖ просит власти перевести сотрудника «Нашей Нивы» в гражданскую больницу

Белорусская ассоциация журналистов обратилась с просьбой немедленно перевести арестованного начальника отдела рекламы и маркетинга «Нашей Нивы» Андрея Скурко в гражданскую больницу.

Инсулинозависимый диабетик Скурко провел 13 дней в СИЗО на улице Окрестина без диабетической диеты и снаряжения. Затем его перевели в СИЗ на Володарского, где он сразу попал в санчасть. Как сообщил находившийся с ним в одной камере журналист Олег Груздилович, 18 июля Андрей Скурко начал кашлять, у него поднялась температура, ему дали парацетамол. 29 июля стало известно, что у Скурко диагностировали пневмонию.

"БАЖ обратилась в министерства внутренних дел, Минздрав, департамент исполнения наказаний МВД с просьбой незамедлительно госпитализировать в гражданскую больницу руководителя отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.