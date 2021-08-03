Литовские пограничники начали разворачивать группы мигрантов обратно в Беларусь

Минувшей ночью литовские пограничники развернули несколько групп нелегалов, пытавшихся перейти границу со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя Службы охраны госграницы Рокаса Пукинскаса. По его словам, пограничникам помогала военная полиция, работали кинологи с собаками.

Информацию о том, что минувшей ночью несколько групп нелегалов вернули в Беларусь LRT подтвердил и вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, заверив, что это необходимые меры.

"Литва больше не может принимать постоянно растущий поток беженцев, кроме того, нелегальное пересечение границы - это незаконное действие. Другие меры по возвращению задержанных на границе представит СОГГ. В первую очередь нелегалам, наверное, говорят, что они заблудились. Ведь они приехали в великолепную страну Беларусь, любовались ее природой, и заблудились, сейчас они могут продолжить свой тур по Беларуси", – иронизировал вице-министр.

Он напомнил, что остаются несколько способов подачи прошения об убежище - на контрольно-пропускных постах и в диппредставительствах.

"У нас сейчас все же введена чрезвычайная ситуация, она ухудшается, переходит в чрезвычайное положение. Хотя пока не могу подтвердить, что перейдут к режиму ЧП. Поэтому пограничники всеми законными способами могут развернуть мигрантов и показать им, в какую сторону им идти", – сказал Абрамавичюс. По его словам, в первую очередь это психологические и приказные меры.

"Могут ли применять силу, это зависит от обстоятельств, от того, как настроены мигранты. Но точка отсчета – доброжелательное указание направления в страну туризма, откуда они пришли", - сказал вице-министр.