Последнее обновление: 30.07.2021 13:23

ЕС призывает Ирак помочь обуздать незаконную миграцию через Беларусь

Европейский Союз призывает правительство Ирака помочь обуздать незаконный ввоз мигрантов в Литву через Беларусь.

В письме, направленном в четверг, 29 июля, европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон министрам внутренних дел стран-членов ЕС, отмечается, что "значительная часть" пересекающих границу с Литвой не имеют права претендовать на убежище в ЕС.

"Мы контактируем с иракскими властями для того, чтобы Багдад обеспечил лучший контроль за перелетами в Беларусь и принял бы назад граждан Ирака, которые хотят вернуться добровольно", - цитирует документ агентство AFP.

По словам Йоханссон, кроме Ирака, аналогичные контакты предусмотрены с главами африканских стран Того, Камерун и Гвинея, передает DW.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что он провел переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, основной темой которых стал вопрос о том, как справиться с возросшим числом иракских граждан, незаконно пересекающих границу Литвы из Беларуси. "Это вопрос, вызывающий обеспокоенность не только у одного государства-члена, но и у всего ЕС. Мы рассчитываем на поддержку Ирака", - написал Боррель в твиттере.

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