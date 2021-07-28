Украина подарит Литве колючую проволоку для укрепления границы с Беларусью

Украина на запрос литовской стороны готовится подарить Литве колючую проволоку для усиления физического барьера на литовско-белорусской границе в связи с наплывом нелегальных мигрантов через Беларусь.

Как сообщает "Европейская правда", проект указа президента Украины о предоставлении Литве колючей проволоки поддержал Кабинет министров на заседании правительства 28 июля.

"Литовская сторона, испытывая недостаток технических средств для обустройства границы, обратилась к украинской стороне с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для укрепления границы", - рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, представляя проект указа.

Проект указа получил единодушную поддержку и на один день направлен на доработку.Сколько проволоки предлагается предоставить Литве согласно тексту проекту, пока неизвестно.

Как сообщалось, в среду 28 июля Служба охраны государственной границы Литвы сообщила о рекордном числе задержанных мигрантов, которые нелегально пересекли литовскую границу с Беларусью. За сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта - это максимальное количество задержанных нелегалов в сутки в этом году.

12 стран ЕС уже отправили гуманитарную помощь Литве для решения проблемы мигрантов из Беларуси. Литва строит забор на границе с Беларусью, но столкнулась с проблемами из-за нехватки колючей проволоки. Предоставить Литве колючую проволоку для укрепления границы уже согласилась Эстония.