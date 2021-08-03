Литва только за одни сутки вернула на территорию Беларуси около 180 мигрантов

С полуночи литовские пограничники не пустили на территорию ЕС около 180 нелегальных мигрантов, намеревавшихся пересечь государственную границу со стороны из Беларуси.

Об этом сообщил журналистам во вторник глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, передает Delfi.

"На территорию Литовской Республики не было допущено более 100 мигрантов", – сказал журналистам глава СОГГЛ, уточнив позже, что это число было примерно около 180.

Пограничники получили полномочия разворачивать пытающихся попасть в Литву нелегальных мигрантов на основании принятого министром внутренних дел Агне Билотайте в понедельник вечером распоряжения.

Любаевас сказал, что в отношении мигрантов не применялись специальные средства, однако отказался привести конкретные примеры, как разворачивали желающих пересечь границу из Беларуси.

"Сейчас я не могу и не хотел бы комментировать тактические решения, потому что каждый из нас должен выполнять свой долг. Я, как глава службы, должен обеспечивать общее руководство, а соответствующие должностные лица выполняют свои полномочия", – отметил руководитель СОГГЛ.

"В каждом конкретном случае должностные лица на месте принимают решение о действиях для сдерживания или применении других мер воздействия", - добавил он.

По словам Любаеваса, мигрантов разворачивали вдоль всей литовско-белорусской границы, преимущественно в окрестностях Варены.

В распоряжении МВД Литвы ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы Литвы с Беларусью, предписано позаботиться о том, чтобы лица пересекали сухопутную внешнюю границу только через пункты пограничного контроля. Делающие это в других местах не должны допускаться на территорию страны и должны направляться на ближайший действующий международный пункт пограничного контроля. Чтобы обеспечить это, должностные лица могут применять против нелегальных мигрантов психологическое воздействие и физическую силу.