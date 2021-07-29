На въезде в Беларусь был задержан сын политзаключенного-актера Пинского драмтеатра

28 июля после пересечения польско-белорусской границы был задержан Никита Волков, сын политзаключенного, актера Полесского драматического театра Сергея Волкова.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», некоторое время он находился за границей и вдруг решил вернуться в Беларусь.

При этом известно, что его разыскивали за те же действия, за которые его отец получил четыре года строгого режима - участие в акции протеста в Пинске, которая прошла вечером после президентских выборов в августе 2020 года у райисполкома.