Последнее обновление: 29.07.2021 16:44

На въезде в Беларусь был задержан сын политзаключенного-актера Пинского драмтеатра

28 июля после пересечения польско-белорусской границы был задержан Никита Волков, сын политзаключенного, актера Полесского драматического театра Сергея Волкова.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», некоторое время он находился за границей и вдруг решил вернуться в Беларусь.

При этом известно, что его разыскивали за те же действия, за которые его отец получил четыре года строгого режима - участие в акции протеста в Пинске, которая прошла вечером после президентских выборов в августе 2020 года у райисполкома.

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