Ксендз Вячеслав Борок уехал из Беларуси

Настоятель прихода Святого Иосафата Кунцевича в Россонах (Витебская область) ксендз Вячеслав Борок временно уехал из Беларуси.

Как сообщает БелаПАН, в отношении Борка был начат процесс по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В видеоролике священник сообщил, что 1 июля его вызвали повесткой в Россонский РОВД. В милиции ему сказали, что процесс ведет Городокский РОВД.

«Якобы я недавно, несколько недель назад, был в Городке, якобы делал там фотографии, которые впоследствии разместил на страницах в социальных сетях, — заявил Борок. — Такого, конечно, в принципе не было — я не помню, когда я в последний раз был в Городке. Меня теперь хотят обвинить в том, чего я не делал. Я чисто физически не мог там быть, я же не Падре Пиа, чтобы иметь возможность быть в двух местах одновременно».

После визита в Россонский РОВД священник написал в своем телеграм-канале, что ему вручили новую повестку — на 4 июля.