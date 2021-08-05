Последнее обновление: 05.08.2021 18:11

В Беларуси будут лишать гражданства за экстремизм

Белорусские власти будут лишать гражданства за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси, следует из указа №302 от 5 августа 2021 года, принятого в развитие последних поправок в Закон "О гражданстве Республики Беларусь".

Данная мера будет распространяться только на тех граждан, которые получили гражданство РБ не по рождению.

«…закрепляются порядок внесения президенту материалов об утрате белорусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства», - говорится в комментарии к документу.

Документом также урегулированы процедурные вопросы, связанные с процедурой восстановления в гражданстве, а также с расширением категорий иностранцев и детей, получивших право на приобретение гражданства в упрощенном порядке.

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