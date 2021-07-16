Последнее обновление: 16.07.2021 13:11

Политзаключенные по «делу студентов» приговорены к 2,5 годам лишения свободы

Суд Советского района в пятницу, 16 июля, огласил приговор участникам «Дела студентов», по которому проходят 12 человек: 10 студентов, член КС Алана Гебремариам и преподавательница Ольга Филатченкова.

Они были задержаны 12 ноября в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Обвинение запросило наказание в 2 года колонии для Глеба Фицнера, признавшего свою вину, и 2,5 года заключения в колонии общего режима для всех остальных. Судья Марина Федорова удовлетворила запрос обвинения.

Кроме Фицнера, никто из фигурантов дела не признал свою вину. Все они» признаны политическими заключёнными.

Представителей посольств не пустили на оглашение приговора по причине «нет свободных мест».

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